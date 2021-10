Bezoekers horecagelegenheid in Rotterdam aangevallen

Bezoekers van een horecagelegenheid aan de Meent in Rotterdam zijn woensdag tussen 21.00 en 22.00 uur aangevallen. Ze werden door een groep bekogeld met stoelen en andere voorwerpen, aldus de politie. Er is een slachtoffer met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, laat een politiewoordvoerster weten. Een persoon is aangehouden, andere verdachten zijn gevlucht.

Lokale media melden dat de aanvallers, een groep van pakweg twintig man, aanhangers van Feyenoord zouden zijn. Die waren op zoek naar supporters van FC Union Berlin die in horecagelegenheid De Huismeester aan de Meent zouden zitten. Feyenoord speelt donderdag in de Kuip tegen de Duitse club een groepswedstrijd in de Conference League.

Een woordvoerster van de bar bevestigt aan het ANP dat het incident bij De Huismeester heeft plaatsgevonden, maar wilde daar verder geen mededelingen over doen.