Grapperhaus: rellen Rotterdam zijn weerzinwekkend

De rellen van vrijdagavond in Rotterdam waren “weerzinwekkend om te zien”. Dat zegt minister van Justitie Ferd Grapperhaus zaterdag in een eerste reactie. Hij voorspelt dat er de komende dagen en weken nog meer aanhoudingen zullen worden verricht, op de daders zal snelrecht worden toegepast.

Agenten, ME en brandweerlieden werden vrijdag aangevallen door mensen die waren afgekomen op een demonstratie tegen een zogenoemd 2G-beleid in de coronabestrijding. Bij zo’n beleid zouden plekken als de horeca of theaters alleen nog toegankelijk zijn voor mensen die gevaccineerd of genezen zijn, een negatieve test zou dan niet meer genoeg zijn.

“Ook hebben journalisten te maken gehad met geweld en zijn er forse vernielingen aangericht. Ik heb diep respect voor alle agenten en ME’ers, maar ook alle brandweermensen en andere hulpverleners, die gisteren keihard hebben gewerkt de rust in de stad terug te brengen.”

De politie loste vrijdagavond ook schoten. Daarnaar “doet de Rijksrecherche onderzoek, zodat duidelijk wordt wat er precies is gebeurd.”

Grapperhaus erkent dat de coronamaatregelen veel losmaken in de samenleving, en daar moet een stevig debat over kunnen worden gevoerd. “Intimidatie en geweld horen daar niet. Demonstreren is een groot recht in onze samenleving, maar wat we gisteravond hebben gezien is simpelweg misdadig gedrag. Het heeft niets met demonstreren te maken.”