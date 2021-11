Wethouder: Rotterdam wordt met kater wakker

Na de rellen in het centrum van Rotterdam vrijdagavond waarbij zeven mensen gewond raakten, wordt Rotterdam met een kater wakker. Dat stelt wethouder Vincent Karremans (buitenruimte en handhaving) in een tweet. Medewerkers van de dienst Stadsbeheer begonnen in de nacht van vrijdag op zaterdag al met opruimen en zijn naar verwachting nog tot de middag bezig met het weghalen van de restanten van wat burgemeester Ahmed Aboutaleb “een orgie van geweld” noemde. Vanwege het opruimen, schoonmaken en herstellen van schade, wordt het verkeer op de Coolsingel tussen de Meent en het Churchillplein omgeleid, meldt de gemeente op Twitter.

Een protest van honderden mensen op de Coolsingel tegen het zogeheten 2G-beleid waarbij alleen mensen die genezen zijn van corona of gevaccineerd zijn tegen het virus een coronatoegangsbewijs krijgen, ontaardde in rellen. Daarbij werd zwaar vuurwerk afgestoken, er werden brandjes gesticht en politieauto’s en onder meer straatmeubilair werden vernield. De politie loste waarschuwingsschoten en schoot ook gericht.

Karremans: “Terwijl Rotterdam met een kater wakker wordt van een nacht die heel veel Rotterdammers, waaronder ik, heel boos heeft gemaakt, zijn de helden van @Stadsbeheer010 al uren bezig de boel op te ruimen zodat de stad weer open kan. De stad is namelijk van ons en niet van relschoppers”.

Zaterdagochtend in alle vroegte stonden op verschillende plekken in het hart van de stad nog uitgebrande auto’s, scooters en kapotgetrapte fietsen. Winkelruiten vertonen sterren en terrasmeubilair lag her en der verspreid. Tegen 11.00 uur heeft Stadsbeheer de grootste puinhoop inmiddels opgeruimd en zijn er hier en daar nog zwartgeblakerde plekken te zien. Aan de Bulgersteyn, waar een politieauto uitbrandde, is bijvoorbeeld een naastgelegen pand pikzwart. Winkelgebied de Koopgoot, dat de Coolsingel doorkruist, is zaterdagochtend open voor publiek.