Politie vraagt om beelden rellen Rotterdam in Opsporing Verzocht

De politie heeft dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht iedereen die videobeelden heeft van de rellen in Rotterdam gevraagd deze op te sturen naar de politie. Dat zou volgens een politiewoordvoerder enorm kunnen helpen om de relschoppers te vinden.

Daarbij verwees ze naar de rellen in verschillende Nederlandse steden eind januari, toen de avondklok werd ingevoerd. Toen werden er duizenden filmpjes ingestuurd. “Met al die beelden kunnen we exact kijken wie wat gedaan heeft. Zodat als zij uiteindelijk bij de rechter komen, zij ook een straf kunnen krijgen of een schadevergoeding moeten betalen die past bij wat ze werkelijk gedaan hebben.”

Het bekijken en analyseren van de beelden is een “heel precies werkje”, volgens de woordvoerder. De politie krijgt daarbij hulp van een team van professionals met mensen met een vorm van autisme. Zij kunnen “urenlang heel secuur die beelden kunnen bestuderen en dat helpt ons om niks te missen”.

Bij een demonstratie tegen aangekondigde coronamaatregelen braken vrijdagavond ongeregeldheden uit in Rotterdam. Daarbij werden onder meer zwaar vuurwerk en stenen gegooid naar hulpverleners. De politie schoot gericht op enkele relschoppers en mogelijk vier mensen zijn geraakt door kogels. De Rijksrecherche onderzoekt of het gaat om politiekogels. Er vielen daarnaast meerdere gewonden, onder wie agenten. Op de avond zelf zijn 49 mensen aangehouden.