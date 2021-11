Vijfde slachtoffer met schotwond van rellen Rotterdam meldt zich

Een vijfde vermeend slachtoffer met een schotwond die hij of zij zou hebben opgelopen tijdens de rellen in Rotterdam vrijdagavond heeft zich gemeld bij een politiebureau. Dat meldt de politie op Twitter. De Rijksrecherche gaat onderzoeken of de verwonding het gevolg was van een kogel afkomstig uit een politiewapen.

Eerder werd bekend dat er mogelijk vier mensen zijn geraakt door kogels bij een demonstratie in Rotterdam waar ongeregeldheden uitbraken. De Rijksrecherche onderzoekt of het gaat om politiekogels.

Bij de demonstratie tegen aangekondigde coronamaatregelen werd onder meer met zwaar vuurwerk en stenen gegooid naar hulpverleners. De politie schoot gericht op enkele relschoppers toen het protest uit de hand liep. Er vielen meerdere gewonden, onder wie agenten. Op de avond zelf zijn 49 mensen aangehouden.