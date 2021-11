Vijf maanden cel voor eerst veroordeelde relschopper Rotterdam

Voor de rellen van afgelopen weekend in Rotterdam is de 26-jarige Sharon M. uit Spijkenisse veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. M. is de eerste relschopper die woensdagmiddag tijdens een supersnelrechtzitting in de rechtbank in Rotterdam terechtstond voor het gooien van stenen en stoeptegels naar ME-busjes en politieauto’s, waar agenten in zaten, op de Lijnbaan en Coolsingel.

De officier van justitie eiste een celstraf van zes maanden, waarvan een maand voorwaardelijk voor de openlijke geweldpleging. De advocaat van M. pleitte voor een taakstraf.

Later op de middag staat een 29-jarige man uit Delft terecht voor openlijke geweldpleging.