Relschopper uit Rotterdam huilend op snelrechtzitting: het was stommiteit

Huilend en snikkend betuigde de 29-jarige Terrence van den B. uit Rotterdam spijt tijdens de eerste supersnelrechtzitting over de rellen van afgelopen vrijdag in het Rotterdamse centrum. Hij stond in de rechtbank terecht voor het gooien van stenen naar een ME-busje. De officier van justitie eiste een celstraf van een halfjaar, waarvan een maand voorwaardelijk. De rechter veroordeelde hem tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.

Ook mag Van den B. een jaar lang niet in een straal van 5 kilometer rond de Coolsingel komen. Zijn advocaat pleitte voor een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf. “Een taakstraf is een belediging voor mensen die daar hulp hebben willen verlenen en die daarin werden gedwarsboomd”, oordeelde de rechter.

“Het is een stommiteit geweest van mij. Ik dacht niet na op dat moment. Ik heb foute keuzes gemaakt en ik heb niet nagedacht over waar mijn gedrag toe zou leiden. Ik besef nu echt mijn fout”, zei Van den B.

De rechter toonde hem een video waarop te zien is hoe hij een stoeptegel op straat kapot gooit en brokstukken daarvan naar een politiebus gooit. “U heeft het gevaar zelf opgezocht”, hield de rechter hem voor. “Het geweld was zó op de politie gericht dat agenten doodsangsten hebben uitgestaan. Uit angst hebben ze hun wapens moeten trekken en na deze schoten gaat u stenen gooien.”

Van den B.: “Ik wil mijn spijt betuigen dat ik zo’n stomme actie beging. Ik heb me laten meesleuren met de situatie en de spanning die in de stad hing. Ik had misschien beter direct moeten weglopen en naar huis moeten gaan.” De politie arresteerde Van den B. hardhandig door hem tegen een etalageruit te duwen, waarbij de verdachte gewond raakte.

De Rotterdammer was de tweede relschopper die woensdagmiddag terechtstond in de rechtbank in Rotterdam. Eerder op de middag veroordeelde de rechter de 26-jarige Sharon M. uit Spijkenisse tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk voor het gooien van stenen en stoeptegels naar ME-busjes en politieauto’s, waar agenten in zaten, op de Lijnbaan en Coolsingel.