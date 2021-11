Schulting grijpt in Dordrecht ook op 1000 meter naast zege

Shorttrackster Suzanne Schulting is er bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht niet in geslaagd de 1000 meter te winnen. De regerend olympisch kampioene op die afstand moest in de Optisport Sportboulevard genoegen nemen met brons. De zege ging naar de Zuid-Koreaanse Choi Minjeong, voor de Canadese Kim Boutin.

Schulting eindigde een dag eerder op de 1500 meter ook als derde. Op de 500 meter moest de 24-jarige Friezin na een val met plek vier genoegen nemen.

Vorig weekeinde won Schulting, die over ruim twee maanden als grote favoriete aan de Olympische Spelen in Beijing begint, vier gouden medailles bij de wereldbekerwedstrijden in Debrecen. In Dordrecht krijgt ze later op zondag nog twee kansen op goud, beide keren op de aflossing (vrouwen en gemengd).

Xandra Velzeboer strandde op de kilometer in de halve eindstrijd en won vervolgens de B-finale. Voor Selma Poutsma kwam er vrijdag in de heats al een einde aan haar avontuur op de 1000 meter.

Bij de mannen bleef Nederlands succes uit. Itzhak de Laat eindigde in de eerste halve finale als laatste. In de B-finale moest de shorttracker zich tevreden stellen met de vierde plaats.

Sjinkie Knegt werd vrijdag in de voorronden gediskwalificeerd. Jens van ’t Wout wist de halve finales ook niet te bereiken.

In de A-finale ging de zege naar de Hongaar Shaoang Liu, voor zijn landgenoot John-Henry Krueger en de Italiaan Pietro Sighel.