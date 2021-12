Nog twee mannen aangehouden voor rellen op Coolsingel

De politie heeft maandag twee nieuwe verdachten aangehouden in verband met de rellen op de Coolsingel, op 19 november. Het gaat om twee mannen, een van 30 jaar uit Krimpen aan den IJssel en een 40-jarige man uit Schiedam.

De man uit Krimpen aan den IJssel meldde zich donderdagavond al bij de politie nadat beelden waren getoond in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Hij had maandag een afspraak op het politiebureau hierover en werd daar aangehouden. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Op beelden is te zien te zien dat hij gooide met stenen en een blikje bier naar politiebusjes en sloeg op de ramen. De Krimpenaar blijft zeker drie dagen vastzitten.

De verdachte uit Schiedam werd herkend op een foto die van hem na de rellen was verspreid. Dankzij de tips kon de politie zijn identiteit achterhalen. Hij is aangehouden voor het op straat gooien van afvalbakken.

De beelden van beide mannen zijn van de politiewebsite verwijderd. Met hen meegerekend komt de teller op 53 aanhoudingen.

Bureau Rijnmond vertoonde donderdagavond beelden van acht vermeende relschoppers. Daarop zijn ruim dertig tips binnengekomen die verder worden onderzocht. Iedereen die nog niet is herkend, wordt komende dinsdag getoond in Opsporing Verzocht. Daar worden ook beelden van meer verdachten getoond