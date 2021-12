Tweevoudig winnaar Monfils opnieuw naar tennistoernooi Rotterdam

Gaël Monfils maakt in februari opnieuw zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Ook Felix Auger-Aliassime is van 7 tot en met 13 februari van de partij in Ahoy.

“Met Monfils is spektakel gegarandeerd. Niet voor niets won hij de laatste twee keer dat hij in Rotterdam Ahoy in actie kwam. Hij kan uitstekend uit de voeten op ons centrecourt en weet daar altijd het beste in zichzelf naar boven te halen”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. “Maar ook Felix Auger-Aliassime is een speler om naar uit te kijken. Het zou mij niets verbazen als hij in februari ook de laatste stap kan zetten en zijn eerste titel weet te veroveren op het ABN AMRO World Tennis Tournament.”

De 35-jarige Monfils, de nummer 21 van de wereld, won het toernooi in 2019 en 2020. In 2020 was hij in de eindstrijd Auger-Aliassime, de mondiale nummer 11, de baas. Monfils kan na Roger Federer de tweede speler worden die het toernooi drie keer weet te winnen.

Eerder maakte het toernooi al de komst van onder anderen Stefanos Tsitsipas uit Griekenland en de Rus Daniil Medvedev bekend. Ook titelverdediger Andrej Roeblev uit Rusland is er over twee maanden weer bij.