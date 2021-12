Aanhouding en 14 tips na nieuwe beelden van rellen Coolsingel

De politie heeft woensdag een nieuwe aanhouding gedaan in verband met de rellen op de Coolsingel, laat een woordvoerster weten. Het gaat om een 28-jarige man uit Capelle aan den IJssel, die zelf naar het politiebureau is gekomen naar aanleiding van beelden van de rellen in Rotterdam, die dinsdagavond te zien waren in het tv-programma Opsporing Verzocht. Daarmee komt de teller van aangehouden verdachten op 54.

Dankzij tips is daarnaast nog een minderjarige jongen uit Sliedrecht geïdentificeerd door de politie. Hij zal zich donderdag melden op het politiebureau. De politie kreeg in totaal veertien tips naar aanleiding van de uitzending, waarin herkenbare beelden waren te zien van zes nieuwe verdachten. Ook werden er geblurde beelden getoond van twee relschoppers die actief waren in Den Haag op 20 november. Zij krijgen een laatste kans zich te melden. Indien zij dat niet snel doen, zullen ook herkenbare beelden van hen worden getoond.

Vorige week donderdag werden al in een regionaal opsporingsprogramma en online herkenbare beelden getoond van acht andere verdachte relschoppers. Na het vrijgeven van die beelden werden vier mensen aangehouden.

De rellen van 19 november op en rond de Coolsingel braken uit na een manifestatie tegen het coronabeleid van het kabinet. Onder meer politiewagens, scooters en winkels raakten beschadigd en ook politieagenten waren doelwit. Vijf mensen raakten gewond door kogels. De Rijksrecherche onderzoekt of de verwondingen zijn veroorzaakt door politiekogels. Ook agenten liepen verwondingen op.