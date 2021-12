Traditionele Nieuwjaarsduik in Scheveningen gaat weer niet door

Voor het tweede jaar op rij zal de traditionele Nieuwjaarsduik in Scheveningen niet doorgaan. Corona gooit opnieuw roet in het eten, zo maakt de organisatie bekend.

De Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland laat weten met pijn in het hart het besluit te hebben genomen. Omdat de Nieuwjaarsduik veel organisatie vergt, vindt de stichting het belangrijk om de betrokken partijen nu al duidelijkheid te geven, terwijl nog niet bekend is wat de coronamaatregelen op 1 januari zullen zijn.

Net als de vorige keer komt er een alternatief, zodat mensen thuis toch fris het nieuwe jaar kunnen beginnen. Mensen kunnen blikken met zeewater bestellen, die ze bijvoorbeeld in hun achtertuin over zichzelf kunnen leeggooien.

“Vorig jaar hadden we met de ‘Nieuwjaarsduik uit Blik’ een oplossing bedacht. Dat was een gigantisch succes, de 25.000 blikken zeewater waren in één dag op”, zegt Liane Lens van Unox, dat de blikken beschikbaar stelt. “Daarom hebben we besloten de Nieuwjaarsduik opnieuw in te blikken. Om tijdens deze editie nog meer mensen mee te kunnen laten doen, worden er twee keer zoveel blikken gevuld: 50.000. Bovendien zijn de blikken extra lang.”

Voor elk besteld pakket aan blikken doneert Unox een blik erwtensoep aan de Voedselbank. De blikken met Noordzeewater zijn vanaf woensdag via www.nieuwjaarsduik.nl te bestellen.