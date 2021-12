Burgemeester Van Zanen nog niet gerust op inhoud regeerakkoord

Burgemeester Jan van Zanen is nog niet gerust op het aanstaande regeerakkoord nadat hij vrijdagmiddag op bezoek was geweest bij de formerende partijen. Dat is hij pas als hij “weet wat ze precies gaan voorstellen”. “Dat is nog niet bekend”, zei de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na afloop. Hij bezocht de formerende partijen samen met de voorzitters van de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg (IPO). VVD, D66, CDA en de ChristenUnie hebben een akkoord bijna rond, maar ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei niet te denken dat de vier partijen er vrijdag al uitkomen.

De burgemeester van Den Haag sprak na afloop van een serieus gesprek dat de moeite waard was. Gemeenten benadrukten in september dat zij vinden dat in de formatie goede afspraken gemaakt moeten worden over de structurele financiĆ«le problemen waarmee ze kampen. Ook vrijdag benoemde Van Zanen dat er “nogal wat zorgen zijn” bij gemeenten. Hij wil een goede samenwerking met een nieuw kabinet. “En niet alleen een gevecht om de centen.”

“Er is aandacht voor onze nood”, zei hij over het gesprek. “Ben ik dan blij?”, vroeg hij zichzelf hardop af. “Nee”, besloot hij. “Ik wil eerst zien hoe het precies zit.”

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, zei het kabinet te hebben meegegeven rekening te houden met de effecten van klimaatverandering en waterbeheer bij het bouwen van woningen. Dit om de schade door wateroverlast, overstroming en droogte in de toekomst zo veel mogelijk te beperken. IPO-voorzitter Jaap Smit sprak na afloop van een “uitstekend gesprek” en een “uitstekende sfeer”.

De partijleiders ontvingen ook de polder, te weten VNO/NCW-baas Ingrid Thijssen en FNV-leider Tuur Elzinga. Ze zitten beiden in de Stichting van de Arbeid. Thijssen zei “een plezierig gesprek” te hebben gehad met de formerende partijen en informateurs. “Het komt nu alleen aan op het eindresultaat. Dat gaan we zorgvuldig wegen als het er volgende week ligt. We kunnen daar nog niet op vooruitlopen.”

“We moeten samenwerken met lokale overheden en de polder. En die samenwerking is heel belangrijk”, zei Segers voorafgaand aan de gesprekken met de genodigden. De andere partijleiders gingen naar binnen zonder iets te zeggen. De verwachting is dat volgende week het coalitieakkoord zal worden gepresenteerd. Dat is dan bijna driehonderd dagen na de verkiezingen.