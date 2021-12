Medewerkers metaalsector Zuid-Holland deze week ook in staking

Werknemers in de metaalsector in de provincie Zuid-Holland leggen deze week ook het werk neer in een roep om een betere cao. Dat gebeurt op donderdag, hebben vakbonden FNV, CNV en De Unie bekendgemaakt. Op die dag wordt ook in Limburg gestaakt.

Dinsdag wordt er actie gevoerd in Friesland en maandag werd er gestaakt in Noord-Holland. De bonden vinden dat de werkgevers te weinig loonsverhoging bieden, nu de inflatie flink oploopt. De afgelopen weken werd in meerdere regio’s al gestaakt, nadat een eindbod voor een nieuwe cao door de bonden was verworpen. De huidige cao liep op 1 oktober af.

Er werken bijna 320.000 mensen in de metaalsector in Nederland. Die werken bij technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid.

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, liet meermaals weten de acties te betreuren. De eisen van de vakbonden zijn volgens de werkgevers te hoog.