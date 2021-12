Klimaatwake in Den Haag komt na bijna acht maanden ten einde

Nu de kabinetsformatie erop zit, komt ook een einde aan een ‘klimaatwake’ van bijna acht maanden. Sinds 19 april hebben in totaal zo’n achthonderd mensen meegedaan aan de wake: overdag kwamen de deelnemers om beurten naar Den Haag, goed zichtbaar voor Tweede Kamerleden, en ’s nachts zaten ze online voor hun laptop. Met de actie wilden de klimaatwakers “stilstaan bij klimaatverandering, rouwen om wat al verloren is gegaan en aan de politiek laten zien dat een rigoureus klimaatbeleid de hoogste prioriteit heeft”.

Zo’n veertig deelnemers sluiten de wake donderdagmiddag af. Dat gaan ze doen “met glühwein en een hapje”, vertelt Dina Weeda. Zij was coördinator van de wake en deed er ook zelf regelmatig aan mee. “Als coördinator ben je zelf de laatste strohalm, dus ik ben zelf ook weleens om 2 uur ’s nachts opgestaan om te gaan waken. We hebben nooit een shift onvervuld gelaten”, zegt ze. Weeda vertelt dat de actie vooral draaide om bewustwording. Ze is trots op wat er is bereikt, “al kan het bewustzijn onder het publiek nog wel beter”.

De wake begon voor het Catshuis. Na de verhuizing van de Tweede Kamer naar het oude gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verkasten ook de klimaatwakers. Ze zaten fysiek van ’s ochtends tot ’s avonds dicht bij het Kamergebouw om hun punt duidelijk te maken. “Kamerleden kwamen regelmatig buurten bij ons. We hebben ze ingelijste hartenkreten over het klimaat meegegeven, zodat ze voor ogen konden houden hoe belangrijk het is dat er een echte crisisaanpak komt voor het klimaat”, vertelt Weeda.

De klimaatplannen van het nieuwe kabinet die tot nog toe naar buiten kwamen, noemt ze een stap in de goede richting, maar ze benadrukt dat de politiek “echt de regie moet nemen en iedereen moet mobiliseren” om de opwarming van de aarde tegen te gaan. “Iedere tiende van een graad verdere opwarming is eigenlijk al te veel.”

Tal van organisaties waren betrokken bij de actie, van de activisten van Extinction Rebellion en Greenpeace tot politieke jongerenorganisaties van vooral de progressieve partijen en diverse levensbeschouwelijke organisaties. Ook humanitaire organisaties als Cordaid en Oxfam Novib waren bij de wake betrokken.