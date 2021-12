OM: twee agenten vervolgd voor geweld coronademonstratie Den Haag

Twee agenten worden vervolgd voor hun rol tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag op 14 maart. Het Openbaar Ministerie vindt het geweld waarmee zij een man aanhielden “niet proportioneel”, de man moest naar het ziekenhuis voor zijn verwondingen. Wanneer de agenten voor de rechter moeten verschijnen, is nog niet duidelijk.

Het protest liep die dag flink uit de hand. Veel demonstranten gaven geen gehoor aan het bevel van de burgemeester om het Malieveld te verlaten. De ME moest vervolgens ingrijpen.

De demonstrant die verwondingen opliep, had een startkabel bij zich waar hij mee zwaaide. Hij weigerde deze te laten vallen, rende ermee achter politiepaarden aan en gooide de startkabel uiteindelijk naar een ME’er. De man werd vervolgens door een hondengeleider en ME’er aangehouden, die gebruikten hun wapenstok.

Mogelijk wordt nog een derde betrokken agent vervolgd, daar wordt later over beslist. Of de demonstrant zelf ook voor de rechter moet komen, is ook nog niet duidelijk.

Na afloop hebben meerdere demonstranten en ook anderen aangifte gedaan tegen de politie. Het OM is van mening dat het gebruikte geweld voor het overgrote deel rechtmatig was.

Politiebonden zeggen dat de twee agenten die worden vervolgd kunnen rekenen op hun steun. “Uiteraard staan we als vakbond achter deze collega’s”, zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. “De rechter zal het geweld waar de agenten tijdens de demonstratie tegenaan liepen meenemen in de beoordeling. De omstandigheden waren moeilijk, de situatie was gevaarlijk. Er is die dag fors geweld gebruikt tegen agenten en politiepaarden en dat zal de rechter moeten meewegen.”

Gerrit van de Kamp van politiebond ACP en Xander Simonis van politiebond ANPV zeggen dat de politie bereid is verantwoording af te leggen. Simonis: “De rechter zal oordelen of het geweld van de politie proportioneel was of niet.” Van de Kamp: “We weten dat de politie de demonstranten vooraf uitgebreid heeft gewaarschuwd dat er geweld zou worden toegepast als ze aanwijzingen niet opvolgen. Die hele context dient de rechter te toetsen. We hebben geen reden aan te nemen dat de collega’s fouten hebben gemaakt.”