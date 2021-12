Opnieuw verdachten aangehouden voor rellen Coolsingel

De politie heeft nog drie mensen opgepakt vanwege de rellen op de Coolsingel in Rotterdam enkele weken geleden. De teller staat daarmee op 61 aanhoudingen.

Een van de drie opgepakte verdachten is een 20-jarige man uit Hoogvliet. Hij werd woensdagochtend aangehouden, omdat hij een voorwerp richting een politiebus zou hebben gegooid. Deze aanhouding had volgens de politie nog wel wat voeten in de aarde. Een 40-jarige man uit Hoogvliet die er ook bij was, bemoeide zich ermee en kon volgens de politie niet tot bedaren worden gebracht. Hij werd daarom ook aangehouden. Na verhoor is hij vrijgelaten. Hij gaat een boetevoorstel ontvangen.

Donderdag werd een 51-jarige man uit Schiedam gearresteerd, op verdenking van het gooien van voorwerpen naar de politie en diefstal van spullen uit een politievoertuig. Vrijdagochtend meldde zich daarnaast een 21-jarige man uit Rotterdam, die zou hebben geholpen bij het opzetten van een barricade op een fietspad en die hebben verstevigd met een ijzeren paal.

De rellen van 19 november op en rond de Coolsingel braken uit na een manifestatie tegen het coronabeleid van het kabinet. Onder meer politiewagens, scooters en winkels raakten beschadigd en ook politieagenten waren doelwit. Vijf mensen raakten gewond door kogels. De Rijksrecherche onderzoekt of de verwondingen zijn veroorzaakt door politiekogels. Ook agenten liepen verwondingen op. Op de avond zelf werden 49 mensen aangehouden.

Rechercheurs bekijken inmiddels al weken beelden van de bewuste avond. Volgens de politie komen daar steeds weer nieuwe verdachten in beeld die strafbare feiten plegen. “Voorlopig staan er nog heel wat camerabeelden en telefoonuploads in de rij”, aldus de politie. Beelden van nieuwe verdachten worden getoond in de opsporingsprogramma’s Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht en op socialmediakanalen van de politie.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde vrijdag tijdens een supersnelrechtzitting een 40-jarige man uit Schiedam tot een celstraf van vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk, voor het gooien van een steen naar een politieauto en het duwen van een kliko voor een politieauto. De man kreeg ook een locatieverbod.

Tijdens eerdere supersnelrechtzittingen werden vijf relschoppers veroordeeld tot celstraffen van vier en vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Maandag staan een 19-jarige Rotterdammer en een 51-jarige Schiedammer terecht voor het gooien van stenen en fietsen naar een politievoertuig.