Ruim 79.000 nieuwe woningen in regio Haaglanden

In de regio Haaglanden komen de komende jaren ruim 79.000 nieuwe woningen, waaronder sociale huurwoningen. Dat zijn de acht gemeenten in deze regio, waaronder Den Haag en Zoetermeer, de provincie Zuid-Holland en wooncorporaties vrijdag overeengekomen.

Het woningtekort in de regio blijft toenemen en de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen is daarom groot, aldus de betrokken partijen. Ook is het plan om tot een betere verdeling te komen van sociale huurwoningen over de gemeenten in de regio.

“We zien een stijgende behoefte aan woningen. Om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende woningen beschikbaar zijn, voegen we substantieel woningen toe”, aldus Robin Paalvast, voorzitter van het overlegorgaan Bestuurlijke Tafel Wonen, waarin de betrokken partijen verenigd zijn.

“We hebben een wooncrisis. Om te zorgen voor voldoende sociale woningen, moeten woningcorporaties de komende jaren drie keer zoveel bouwen als wat ze nu doen”, zegt Mohamed Baba, voorzitter van de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden. Belangrijk is “dat alle betrokkenen er keihard aan werken om de woningen niet alleen op papier te regelen, maar ook daadwerkelijk te bouwen”.