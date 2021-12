Te druk in Rotterdam, gemeente roept mensen op niet meer te komen

De gemeente Rotterdam roept mensen op om niet meer naar de stad te komen. Het is volgens de gemeente te druk in het centrum. Ook zijn de parkeergarages vol. “Kom niet meer naar de stad en vermijd drukte”, meldt Rotterdam zaterdagmiddag via zijn officiële Twitteraccount.

De gemeente heeft al maatregelen genomen om het verkeer in de stad te beperken. Zo is het verkeer in de Karel Doormanstraat vanaf Westblaak beperkt en worden verkeersregelaars ingezet. Het Weena richting de Karel Doormanstraat is afgesloten.

Ook in meerdere andere steden is het zaterdagmiddag druk, zoals in de Kalverstraat in Amsterdam. De gemeente Amsterdam roept mensen op zich aan de coronamaatregelen te houden. Van een oproep om weg te blijven uit het centrum is vooralsnog geen sprake. Ook in onder meer Groningen en Middelburg is het drukker dan normaal op een zaterdag.

Vanwege de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus houdt het kabinet zaterdagavond een persconferentie. Volgens ingewijden zal daar worden aangekondigd dat onder meer alle niet-essentiële winkels vanaf zondagochtend 05.00 uur de deuren moeten sluiten. De lockdown duurt tot zeker 14 januari.