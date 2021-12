64 relschoppers aangehouden rond de Kuip in Rotterdam

Rondom de wedstrijd Feyenoord – Ajax zondagmiddag in Rotterdam zijn tot nu toe 64 mensen aangehouden. Zij zijn onder meer opgepakt wegens het bezit van zwaar illegaal vuurwerk, belediging, openlijk geweld en overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), meldt de politie zondagavond.

De meeste aanhoudingen waren voor de wedstrijd en hadden te maken met het bezit van vuurwerk. De relschoppers waren samengekomen bij De Kuip in de aanloop naar de beladen voetbalwedstrijd. Een groep van 100 tot 150 mensen gooide met onder meer vuurwerk en flessen naar de politie. Ook de spelersbus van Ajax werd, toen die bij het stadion arriveerde, belaagd met rookbommen en vuurwerk.

Ook nadat de spelersbus van Ajax eenmaal het stadion in was, bleef het volgens de politie nog enige tijd onrustig in de buurt van de Kuip. Toen werd besloten onder meer een waterkanon in te zetten.

De aangehouden personen worden gehoord en heengezonden met een geldboete of een dagvaarding, aldus de politie.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, die eindigde in 0-2, stond onder extra hoogspanning vanwege de terugkeer van ex-Feyenoorder Steven Berghuis naar de Kuip. Die maakte afgelopen zomer een veelbesproken overstap naar de Amsterdamse club. Dat was voor enkelen aanleiding om een antisemitische muurschildering te maken van Berghuis in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Hij werd daarop afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust, in gestreepte kampkleding met een gele Jodenster op zijn borst, een keppeltje op zijn hoofd en een grote neus. Bij de tekening stond ‘Joden lopen altijd weg’ geschreven. Meerdere mensen zijn hiervoor inmiddels aangehouden.