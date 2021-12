Eerste Kamer debatteert voor het laatst in Ridderzaal

De Eerste Kamer debatteert dinsdag voor het laatst in de Ridderzaal. Daar vergaderde het de afgelopen anderhalf jaar vanwege de coronamaatregelen. De eigen vergaderzaal was te klein om voldoende afstand te kunnen houden.

Het Binnenhof wordt de komende jaren gerenoveerd en na het kerstreces verhuist de Eerste Kamer naar het tijdelijke onderkomen aan de Kazernestraat in Den Haag. Voor hoofdelijke stemmingen, waarvoor alle senatoren aanwezig moeten zijn, is ook deze zaal te klein onder de huidige coronaregels. Mocht het tot een hoofdelijke stemming komen, dan doet de senaat dat in groepen laat een woordvoerder weten. In de Tweede Kamer gebeurt dat nu ook al.

De Ridderzaal zelf wordt niet gerenoveerd, maar de rest van het Binnenhof wel. Begin volgend jaar wordt het Binnenhof dan ook afgesloten voor bezoekers. Volgens de huidige planning is de renovatie eind 2026 klaar.

De Tweede Kamer is inmiddels al over naar het tijdelijke pand. Afgelopen zomer debatteerde de Tweede Kamer ook meermaals in de Ridderzaal. Toen waren de blauwe zetels al uit de plenaire zaal aan het Binnenhof gehaald en was het tijdelijke gebouw nog niet gereed.