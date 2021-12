Gemeente Den Haag grijpt in op woningmarkt met opkoopbescherming

In de gemeente Den Haag wordt het per 1 maart volgend jaar praktisch niet meer mogelijk om een betaalbaar huis te kopen om deze daarna te verhuren. Het college van burgemeester en wethouders heeft formeel ingestemd met een regeling om meer betaalbare huizen beschikbaar te houden voor mensen met een laag of middeninkomen die in de stad willen wonen. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het plan. Die spreekt daar in januari over.

De opkoopbescherming geldt voor huizen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. Alleen met een vergunning wordt het mogelijk om een woning in deze prijsklasse te kopen en deze vervolgens te verhuren. Volgens de gemeente kwam het afgelopen jaar een derde van alle verkochte huizen in de grote steden, waaronder Den Haag, in bezit van investeerders. In Den Haag was dit in sommige wijken zelfs bijna 40 procent.

Deze investeerders drijven de prijzen op en daardoor wordt het voor starters en doorstromers met een laag of middeninkomen praktisch onmogelijk om een huis te kunnen kopen. Daardoor moeten ze ofwel duur huren of ze trekken de stad uit. Door de regeling zouden jaarlijks circa 800 betaalde woningen toegankelijk blijven voor zelfbewoning.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Zo wordt onder meer verhuur aan directe familieleden toegestaan. Ook als de eigenaar van een woning voor een langere tijd op reis gaat is het mogelijk om de woonruimte te verhuren. Verder krijgen woningcorporaties een ontheffing als die een woning aankopen om deze te verhuren als sociale huurwoning.

Verschillende andere steden hebben ook al soortgelijke regelingen getroffen om de woningmarkt te ontlasten.