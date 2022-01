Drukke jaarwisseling in Den Haag, zeker 23 arrestaties

Tijdens de jaarwisseling zijn in Den Haag zeker 23 mensen opgepakt. Het gaat onder meer om jongeren die vernielingen pleegden in de wijk Ypenburg. In twee stadsdelen gooiden mensen vuurwerk naar handhavers van de gemeente. Bovendien gooiden mensen stenen naar een politieauto in Den Haag en werden ambulancemedewerkers slachtoffer van een geweldsincident.

De gemeente Den Haag spreekt van een “drukke, maar beheersbare jaarwisseling”. De brandweer moest 493 keer in actie komen om branden te blussen. Precies een jaar eerder gebeurde dat ruim 300 keer.