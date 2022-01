Boze saunagast bijt agent in been en wordt aangehouden

Een saunabezoeker is maandagavond aangehouden nadat hij een agent in zijn been had gebeten. De 32-jarige Schiedammer was samen met zes andere gasten in een sauna in Rotterdam. Een van hen was eveneens agressief, twee agenten raakten gewond.

Politieagenten hoorden rond 21.00 uur mensen in de sauna aan de Beijerlandselaan. Sauna’s moeten vanwege de coronamaatregelen momenteel gesloten blijven. Na aanhoudend aanbellen en op de deur kloppen, kwamen uiteindelijk twee mannen en drie vrouwen naar buiten. Zij waren allen “niet erg meewerkend en gedroegen zich recalcitrant”, aldus de politie.

De bezoekers werd naar hun identiteitsbewijs gevraagd. Daarop sloeg een man een agent in het gezicht, bespuugde hem en schold hem uit. Tegen de man heeft de agent aangifte gedaan. De agent die de Schiedammer in de boeien sloeg, werd in het bovenbeen gebeten. De saunagast werd aangehouden, de andere bezoekers kregen een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen en de Wet op de identificatieplicht. Tegen de sauna-eigenaar worden maatregelen genomen, aldus de politie.