Fiets van overleden Esmee teruggevonden in Leiden

De fiets van de 14-jarige Esmee die op oudejaarsdag dood werd gevonden in Leiden, is terecht. Volgens de politie is de fiets “dankzij de vele tips” teruggevonden in de Van Riebeeckhof in Leiden.

De politie vroeg dinsdagavond in een uitzending van Opsporing Verzocht “dringend” om informatie over onder meer de fiets van de omgekomen tiener. Daarop kwamen er meer dan honderd tips binnen. Een woordvoerder benadrukt dat de politie nog altijd op zoek is naar meer informatie, ook over bijvoorbeeld de vindplaats van de fiets.

Het meisje is door een misdrijf om het leven gekomen, meldde de politie eerder. Een 32-jarige man is aangehouden als verdachte. Hij is volgens het Openbaar Ministerie een bekende van het slachtoffer uit Hazerswoude-Rijndijk. De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht. De rechter-commissaris bepaalde maandag dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.