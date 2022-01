Den Haag: betogers komen op verschillende plekken samen

Op meerdere plekken in Den Haag proberen enkele tientallen demonstranten samen te komen om te betogen tegen het nieuwe kabinet. Volgens de gemeente heeft de politie ze meerdere keren gewaarschuwd. Ze hebben onder meer aan de voorkant van paleis Noordeinde gestaan en een klein eindje verderop aan de Parkstraat. Het is niet bekend waar de demonstranten precies tegen demonstreren.

De betogers moeten van de politie naar de Toussaintkade gaan, om de hoek bij paleis Noordeinde. Daar wordt een “spontane demonstratie” mogelijk gemaakt. Op die plek staan al enkele tientallen mensen, op flinke afstand van het paleis. Aan de achterkant van het paleis is de bordesscène. De voorkant van het paleis, waar bij Prinsjesdag doorgaans de balkonscène is, is afgesloten.