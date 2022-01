Situatie De Schie onder controle, gedetineerden terug in cel

Alle gedetineerden in gevangenis De Schie in Rotterdam zijn terug in hun cel. De situatie is onder controle, bevestigt een woordvoerder van de nieuwe minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind.

Enkele tientallen gedetineerden weigerden maandag na de lunch terug te gaan naar hun cel. Zij wilden met hun actie aandacht vragen voor de in hun ogen te strenge coronamaatregelen. Door die strengere regels kunnen zij bijvoorbeeld minder bezoek ontvangen.

De gedetineerden keerden terug naar hun cel nadat ze een gesprek hadden gevoerd met de directie. Wat er precies besproken is, is niet bekendgemaakt.

Kort na de actie werd de politie gealarmeerd, die aanvankelijk sprak van een opstand. De omgeving van de gevangenis was uit voorzorg enige tijd afgesloten voor verkeer, maar inmiddels zijn de wegen weer vrijgegeven. Het ministerie van Justitie en Veiligheid sprak van een “ordeverstoring”.