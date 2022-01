Politie op zoek naar grote groep relschoppers Moordrecht

De politie is op zoek naar een groep jongeren die op de middag van oudejaarsdag in het Zuid-Hollandse Moordrecht op grote schaal vernielingen aanrichtte en rellen schopte op de Middelweg. Het gaat om 40 tot 50 personen in de leeftijd tussen 12 en 22 jaar oud.

Naast het plegen van vernielingen gooiden de jongeren zwaar vuurwerk richting omstanders en hulpverleners. Een agent raakte licht gewond toen iemand een steen tegen zijn arm gooide. Onder meer bushokjes, een elektriciteitskast en een beveiligingscamera werden gesloopt.

Om niet herkend te worden droegen de groepsleden gezichtsbedekkende kleding zoals mondkapjes, petten en capuchons. Van een aantal relschoppers weet de politie inmiddels wel wie dat zijn.