Ruim 5 miljard euro aan coke onderschept in Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven is vorig jaar voor een straatwaarde van ruim 5 miljard aan cocaïne onderschept. Een samenwerkingsverband van douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in Rotterdam trof in diverse ladingen 70.571 kilo cocaïne aan, 74 procent meer dan in 2020. Het gaat om een nieuw record aan drugsvangsten; het oude, van 2020, stond op ruim 40.000 kilo.

Elders in het land werd bijstand verleend bij de onderschepping van nog eens 2156 kilo coke.

Dit zogenoemde Hit and Run Cargo-team (HARC) pakte 62 verdachten op wegens de drugstransporten en begon 194 keer een strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast werden vierhonderd keer zogenaamde uithalers opgepakt, die de verdovende middelen uit de diverse containers wilden halen. In september zijn in twee weken tijd alleen al 110 uithalers in het havengebied ontdekt. Sommige uithalers werden meerdere keren opgepakt, van wie één zelfs negen keer, aldus het Openbaar Ministerie.

Het OM meldt dat vooral koelcontainers met bananen gebruikt worden voor het drugstransport. Een keer werd een partij cocaïne aangetroffen in een geïmporteerde camper.