Rotterdam legt met QR-code uit waarom boom gekapt wordt

Rotterdam start een proef om via een plaatje met een QR-code bewoners en voorbijgangers uit te leggen waarom een boom gekapt wordt. Na het scannen van de code krijgen ze dan uitleg over het hoe en waarom van de verwijdering. De bordjes komen volgens Rotterdam alleen op dode bomen of bomen die te ziek zijn om nog gered te kunnen worden.

Het gaat in eerste instantie om een proef van drie maanden in het stadsdeel Charlois. In die wijk krijgen 100 van de in totaal ruim 16.000 bomen een bordje. Als de proef slaagt krijgen ook bomen in andere Rotterdamse wijken het bordje met uitleg. Rotterdam probeert op elke plek waar een boom wordt gekapt er een terug te planten.

Ook Staatsbosbeheer gebruikt sinds eind vorig jaar bordjes met een QR-code. Dat is om voorbijgangers uit te leggen wat er met een stapel gekapt hout gebeurt.