Rotterdam vraagt Vijlbrief om halt nieuwe oliewinning in stad

De nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw, Hans Vijlbrief, moet geen vergunning aan de NAM afgeven voor oliewinningen op meerdere plaatsen onder Rotterdam-Zuid. Dat schrijft de Rotterdamse wethouder duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie Arno Bonte in een brief aan de maandag beëdigde staatssecretaris.

Bijna de hele Rotterdamse gemeenteraad sprak zich half december al fel uit tegen de plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het winnen van en boren naar fossiele brandstoffen past niet bij de klimaatambities van de stad en er zijn zorgen over verzakkingen en bevingen. Bonte beloofde zich tot de nieuwe bewindspersonen in Den Haag te richten zodra zij waren geïnstalleerd, aangezien daar over de vergunning wordt besloten.

Met het afgeven van de vergunning kan de olieproductie niet alleen verlengd worden tot 2050, “ook wordt het productievolume fors verhoogd”, schrijft Bonte. De NAM wint sinds 1984 olie aan de Korperweg in Rotterdam – dagelijks 2800 vaten olie van 159 liter – en wil dat nu op meer plaatsen in de stad gaan doen. “Gelukkig is de vergunning nog niet definitief verleend en heeft u de mogelijkheid om de hernieuwde oliewinning door de NAM alsnog tegen te houden”, klinkt de oproep aan de nieuwe staatssecretaris.