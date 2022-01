Beschuit met groene muisjes voor Geboortebos Waalbos

Pak de beschuit met muisjes er maar bij, want op 23 februari 2022 wordt het Geboortebos Waalbos in IJsselmonde feestelijk geopend. De eerste Geboortebomen gaan dan de grond in. Het Geboortebos staat symbool voor de wens dat ieder kind kan opgroeien in een groene, gezonde wereld. Met dit nieuwe Geboortebos bieden Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag nog meer ouders, grootouders en andere belangstellenden de mogelijkheid om hun oogappeltje een groene start geven.

Het planten van een boom bij de geboorte van een baby is een eeuwenoude traditie die door de Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer omarmd wordt. Samen hebben ze in Nederland al meerdere Geboortebossen aangelegd. Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit legt Staatsbosbeheer, in het kader van de Bossenstrategie, nog meer Geboortebossen aan. Zo wil het Ministerie van LNV nog meer kinderen en hun (groot)ouders en verzorgers in contact brengen met de natuur en de waarde van bomen laten beleven.

Zelf een Geboorteboom planten

Stichting Nationale Boomfeestdag verzorgt de aanvraag voor Geboortebomen en de feestelijke plantdagen. Het initiatief van de Geboortebossen sluit naadloos aan bij de slogan van de Stichting: ‘ieder kind een boom’. Op boomfeestdag.nl kan je een Geboorteboom bestellen. Uniek aan dit concept is dat de aanvrager zelf een boom en een aantal struiken tijdens de plantdag met het gezin mag planten. Als herinnering ontvangen de planters een Geboorteboom certificaat en wordt de naam en geboortedatum van het kindje op een digitale plaquette vermeld.

Eerste bomen

De eerste boom in Geboortebos Waalbos wordt aangeboden aan de ouders van de nieuwste inwoner van 2022 van IJsselmonde. Zij planten, op 23 februari om 13:30 uur, samen met de winnaars van de Geboorteboomactie op social media van de Boomfeestdag het eerste stukje bos. Natuurlijk helpen de wethouder en de boswachters van Staatsbosbeheer mee.

Waalbos

Het jonge Waalbos van 184 hectare groot is volop in ontwikkeling. Het nieuwe Geboortebos maakt het gebied nog veelzijdiger: een nog mooiere plek om zelf of met je kinderen op avontuur te gaan.