Rotterdam Pride dit jaar op Coolsingel

De jaarlijkse Pride-viering in Rotterdam zal dit jaar onder andere plaatsvinden op de Coolsingel. Het festival vindt plaats van 17 tot 27 juni, in verband met de komst van Roze Zaterdag naar Rotterdam.

Roze Zaterdag

Sinds 1977 vindt er traditiegetrouw ieder jaar een Roze Zaterdag plaats in Nederland. Daarmee is dit jaarlijks terugkerend evenement één van de oudste initiatieven ter bevordering van de LHBTI-emancipatie. Dit jaar zal Roze Zaterdag op 18 juni in Rotterdam plaatsvinden. Een goed moment voor de organisatie van Rotterdam Pride om zich in te zetten voor passende locatie. Dit boekt succes; Gemeente Rotterdam heeft de Coolsingel aangewezen als geschikte locatie.

Iconische locatie

Bey Cil, voorzitter van Stichting Rotterdam Pride, is erg enthousiast over de nieuwe locatie: ‘Het is geweldig dat we hier met de queer community feest mogen gaan vieren. De Coolsingel is dé plek waar Rotterdammers elkaar treffen voor bijzondere evenementen.’

Pride March XL

Pride vieringen zijn van oorsprong een activistisch initiatief van de LHBTI+ gemeenschap. Tijdens Rotterdam Pride 2022 zal op Roze Zaterdag daarom ook de Pride March gelopen worden. Dit is een wandeling dwars door de stad om aandacht te vragen voor emancipatie en acceptatie. Het startpunt van de wandeling wordt later bekendgemaakt. De Pride March XL wordt georganiseerd door de Rotterdamse LHBTI+ gemeenschap.

Over Stichting Rotterdam Pride

Rotterdam Pride fungeert als paraplu-organisatie die de activiteiten van de verschillende organisaties en ondernemingen tijdens de Rotterdam Pride bundelt en communiceert.

Het gevarieerde programma is samengesteld uit activiteiten die door Rotterdam Pride, culturele partners en horecapartners in de stad worden georganiseerd.