Vanaf maandag vrije inloop boosterprik in Rotterdam-Rijnmond

Mensen van 18 jaar en ouder hoeven vanaf maandag geen afspraak meer te maken voor een boosterprik in de regio Rotterdam-Rijnmond. De vrije inloop geldt voor zeven locaties, waaronder drie in Rotterdam, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond vrijdag.

De vrije inloop is nu mogelijk, omdat de piek van de boostercampagne achter de rug is, aldus de GGD Rotterdam-Rijnmond. Mensen die een prik willen krijgen, moeten wel een legitimatiebewijs en mondkapje meenemen. Wie al een afspraak heeft staan, blijft welkom op het afgesproken tijdstip. Een afspraak maken is ook nog steeds mogelijk.

In alle provincies worden voorbereidingen getroffen om komende tijd op diverse locaties een booster te kunnen halen zonder afspraak. Op veel plekken kan dat ook al. De boostervaccinatie is bedoeld om de afweer tegen het coronavirus op te peppen. De overheid wil dat iedere volwassene die in aanmerking komt voor de vaccinatie deze voor het einde van januari heeft kunnen halen.