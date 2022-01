Vrouw overleden door steekincident in Abbenbroek

Door een steekincident in de Schoolstraat in het Zuid-Hollandse Abbenbroek is een 30-jarige vrouw uit die plaats om het leven gekomen. Volgens de politie kenden dader en slachtoffer elkaar en ging een relationele ruzie op straat voor de woning van de vrouw aan het incident vooraf. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld, maar reanimatie mocht niet meer baten.

Een minderjarig meisje, de dochter van het slachtoffer, was in de woning van de vrouw aanwezig. Zij bleef ongedeerd, is opgevangen en krijgt hulp, meldt de politie.

De vermoedelijke dader, een 33-jarige man, heeft zich later geprobeerd van het leven te beroven op de Hartelbrug over snelweg A15 in de Botlek. Daar is hij van de brug afgesprongen. Hij kwam voor een auto terecht en is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis. De ernst van zijn verwondingen is onduidelijk. Hij is aangehouden. De politie vermoedt dat hij in het buitenland woont.

Vanwege het incident was de hoofdrijbaan van snelweg A15 tussen Rotterdam en Europoort tot 13.00 uur deels afgesloten en stonden er files.