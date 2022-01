Voorstelling Amare in Den Haag van start gegaan ondanks verbod

In cultureel centrum Amare in Den Haag is om 15.00 uur een muziekoptreden begonnen, zoals gepland. Kort na het begin kwamen drie boa’s binnen. Zij kondigden aan foto’s te nemen en een rapport op te maken. Daarna verlieten ze het cultureel centrum weer.

Het concert wordt verzorgd door studenten van het Koninklijk Conservatorium, dat sinds afgelopen week in het gebouw zit. Het wordt gegeven in de entreehal, waar ruim zestig mensen het optreden zittend op de trap volgen.

Zakelijk directeur Leontien Wiering verwelkomde mensen. “We missen jullie, we missen het publiek”, zei ze.

De bedoeling is dat de voorstelling wordt afgemaakt en zoals gepland eindigt om 16.30 uur.

In heel het land worden woensdag acties gehouden door theaters en musea. De cultuursector wil in navolging van onder meer winkels ook toestemming hebben om de deuren te openen ondanks corona.