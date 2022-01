Rotterdam wil met wielerevenement kans op Tourstart vergroten

In een poging om de start van de Tour de France in 2024 of 2025 binnen te halen organiseert Rotterdam vanaf 15 tot en met 17 juli het Rotterdam Cycling Festival. In en rond de stad worden in dat weekend fietsevenementen georganiseerd, waarvan enkele een link met de Tour de France hebben.

Het festival moet de opmaat worden naar de twee grote evenementen die de stad de komende jaren graag wil binnenhalen. Het gaat om de start van de Tour de France en de komst van de nieuwe Tour voor vrouwen (Tour de France Femmes avec Zwift).

Hoogtepunten in juli zijn de zogenoemde L’Étape Rotterdam by Tour de France. Dat is een race die wordt georganiseerd in samenwerking met de Tour de France en grotendeels het parcours volgt van de etappe zoals Rotterdam die graag zou organiseren tijdens de Grand Départ.

Op 17 juli is er een nieuw internationaal vrouwencriterium voor wielerprofs op en rond Rotterdam The Hague Airport. Het vliegveld wil eenmalig het terrein beschikbaar stellen voor deze race. Het criterium speelt in op de toenemende aandacht voor het vrouwenwielrennen en kan helpen bij de talentontwikkeling van fietsende vrouwen en meisjes.

Verder staan er verschillende toertochten op het programma die bedoeld zijn om geld in te zamelen voor de projecten van de Erasmus MC Foundation. Die stichting steunt artsen en onderzoekers in hun streven naar een beter vooruitzicht voor patiënten en een gezondere toekomst voor iedereen.

Tourdirecteur Christian Prudhomme zei vorig jaar mei in Rotterdam dat de plannen voor het Grand Départ in Rotterdam en Den Haag voor 2024 of 2025 hem zeker bevallen. “We zijn altijd blij als steden zich aanmelden voor de start van de Tour de France, maar we zijn extra verheugd als steden die de Tour al eens hebben ontvangen dat nog eens willen doen”, zei de Tourbaas.

Rotterdam was al eens het toneel van de Tourstart in 2010.