Dak weggewaaid in Katwijk, verdere schade kustregio’s valt mee

Aan de Koninginneweg in Katwijk is maandagmiddag een dak van een woning gewaaid door de harde wind. Het losgeraakte dakdeel sloeg tientallen meters verderop tegen de gevel van een andere woning aan, die daardoor ernstig beschadigd raakte. In beide huizen waren geen bewoners aanwezig en er zijn geen gewonden gevallen, laat de Veiligheidsregio Hollands Midden weten.

De veiligheidsregio is bezig de gevel- en dakdelen die zijn losgekomen vast te zetten of te verwijderen. Op het incident in Katwijk na valt de stormschade in de regio mee. “Tot nu toe krijgen we vooral veel verzoeken even iets los- of vast te zetten, maar echt grote incidenten zijn vandaag nog niet gemeld”, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Ook in de overige kustregio’s lijkt de schade door storm Corrie mee te vallen. De Veiligheidsregio Zeeland laat maandagmiddag weten pas twee keer te zijn opgeroepen voor een schademelding. “Heel verrassend, normaal trekt de brandweer er heel veel op uit tijdens een storm”, vertelt een woordvoerster.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat weten dat hulpdiensten “niet hebben stilgezeten” door storm Corrie, maar meldt geen grote incidenten. Vooral losgewaaide objecten zorgden voor schademeldingen, zoals een losgeraakt zonnepaneel van een dak in Koog aan de Zaan.

In de Veiligheidsregio Haaglanden zijn meerdere bomen op auto’s beland, onder meer in de Scheveningse Neptunusstraat. In de Sandenburgstraat viel een boom op vijf geparkeerde auto’s, meldt het regionale nieuwsmedium Regio 15. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De veiligheidsregio was niet bereikbaar voor een overzicht van de ongevallen.

Het KNMI verwacht dat nog tot maandagavond zware windstoten kunnen voorkomen. In heel Nederland, met uitzondering van de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, is maandagmiddag code geel van kracht voor zeer zware windstoten met snelheden van 75 tot 100 kilometer per uur.