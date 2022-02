Trein nabij Lisse ontruimd na brandlucht

Ongeveer honderd treinpassagiers zijn maandagmorgen op het traject Haarlem-Leiden nabij Lisse uit de trein gehaald, nadat er een brandlucht was geroken, zegt een woordvoerster van de NS na een bericht van Omroep West.

De betrokken passagiers zijn met bussen naar het station in Leiden gebracht.

Het is niet duidelijk waardoor de brandlucht ontstond. Op het traject was ook een bovenleiding beschadigd. Het zou kunnen dat hierdoor een brandlucht werd geroken, maar dat wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of de beschadiging van de bovenleiding is ontstaan door de storm. Hiernaar wordt ook nog onderzoek gedaan, aldus de woordvoerster.

De problemen op het traject Haarlem-Leiden zijn naar verwachting rond 15.30 uur opgelost. Er worden bussen ingezet.