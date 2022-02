Water op kades van Noordereiland Rotterdam

Het water van de Nieuwe Maas is maandagmiddag over de kades van het Rotterdamse stadsdeel Noordereiland gelopen. De Nieuwe Maas heeft door de storm en een hoge afvoer een hoogste waterstand van ruim 2,60 meter boven NAP bereikt. De gemeente Rotterdam had uit voorzorg al kades in het lager gelegen stadsdeel afgesloten en zandzakken geplaatst.

Het Noordereiland is een buitendijks gebied. Dat wil zeggen dat de wijk voor de rivierdijken ligt. Ook de Kop van Feijenoord en het Scheepvaartkwartier zijn buitendijkse gebieden. De gemeente neemt maatregelen als de waterstand zeer hoog dreigt te worden. Zo worden zo nodig auto’s van de kades gesleept. Bewoners moeten zelf ook maatregelen nemen om waterschade te voorkomen en worden daarvoor gewaarschuwd door de gemeente.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard laat dijkwachten extra rondes maken om alle dijken en kades in de gaten te houden. Ook de politie houdt toezicht. De doorgang naar de binnenhaven Boerengat bij het Oostplein is maandagmiddag gesloten om wateroverlast in het gebied achter de haven te voorkomen. Als het water zakt gaat de doorgang weer open.