Man die ex voor metro duwde ‘weet het niet meer precies’

De 30-jarige man die in oktober onder de ogen van hun 3-jarige kind zijn ex op het spoor van metrostation Coolhaven in Rotterdam zou hebben geduwd, zegt dat hij “niet meer precies weet wat er is gebeurd”. De vrouw (29) werd gered door enkele omstanders die op de rails sprongen, terwijl een metro in aantocht was.

Hoewel camerabeelden volgens het Openbaar Ministerie tonen dat Javid A. een “aanloop” nam en zijn voormalige geliefde een duw gaf, heeft A. dit naar eigen zeggen “nooit gewild”. Zijn advocaat zei dinsdag na afloop van een voorbereidende zitting in de rechtbank dat haar cliënt schrok bij het zien van de opnames, waarop hij zichzelf herkende.

Aanvankelijk beweerde A. op het politiebureau dat hij zijn ex “in zijn armen wilde nemen”, maar dat zij gilde en hij schrok. Later trok hij die eerste verklaring in. “Hij was op dat moment zelf natuurlijk ook in shock. Hij weet niet precies meer wat er is gebeurd. Zijn hersens zijn op dat moment geblokkeerd”, lichtte de raadsvrouw toe.

Dat A. “stond te lachen toen de vrouw op het spoor lag”, staat volgens de advocaat evenmin vast. “Er is maar één getuige die dat zei en wat is lachen? Dat kan ook een reactie uit zenuwen zijn.”

De verdachte kwam op 25 oktober vanuit Frankrijk naar Nederland om zijn kind te zien. Hoewel A. in Frankrijk eerder werd veroordeeld voor mishandeling van dezelfde vrouw en hun verstandhouding problematisch was, gaf zij volgens de advocaat toestemming om langs te komen. Dat zou die dag zonder problemen zijn verlopen. Toen de vrouw met kind naar het metrostation liep om naar de binnenstad te gaan, zou A. achter hen aan zijn gekomen. Daarna vond op Coolhaven het incident plaats.

De vrouw liep blauwe plekken op, maar vanwege de aanstormende metro verdenkt het OM de verdachte van poging doodslag en zware mishandeling. Het slachtoffer werd volgens de aanklager gered door getuigen. Onder hen een man met een gebroken been, die zijn krukken weggooiden en op het spoor sprong.

Op 14 april wordt het inhoudelijke strafproces gehouden. Het OM heeft deskundigen onderzoek laten doen naar Javid A. die zowel in Nederland als Frankrijk ongewenst vreemdeling is. “Zijn heftige gedrag richting zijn ex roept zoveel vragen op dat er is geprobeerd meer over hem te weten te komen”, zei de officier van justitie.