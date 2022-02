Steeds meer grote zeeschepen in quarantaine in haven Rotterdam

Steeds meer grote zeeschepen moeten in quarantaine blijven in de haven van Rotterdam vanwege coronabesmettingen. Volgens de laatste cijfers van het Havenbedrijf gaat het om achttien schepen met in totaal honderden mensen aan boord en tal van containers en andere vracht. Begin januari waren het er nog negen.

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) wil dat de regels voor zeeschepen snel worden aangepast omdat er anders grote problemen kunnen ontstaan in de toeleveringsketen. Werknemers in essentiĆ«le bedrijfsprocessen hoeven in Nederland niet in quarantaine wanneer ze geen klachten hebben maar voor de scheepvaart gelden nog strenge regels, ondanks dat het een vitale sector is. “Van alle producten om je heen komt 90 procent per zeeschip naar Nederland”, zegt KVNR-directeur Annet Koster. “We zijn een onmisbare schakel.”

De branche vindt het disproportioneel dat hele zeeschepen in quarantaine worden geplaatst en wil dat individuele bemanningsleden aan boord in zelfisolatie mogen, zodat het werk kan doorgaan. Volgens Koster is bij het laden en lossen bijvoorbeeld geen fysiek contact tussen bemanningsleden en personeel aan wal. Het loodsen zou ook op afstand kunnen.

Door de omikronvariant worden volgens de KVNR steeds meer schepen in quarantaine geplaatst, terwijl deze variant van corona minder ziekmakend is. Volgens de nieuwste cijfers zitten in de haven van Rotterdam 18 schepen in quarantaine en 24 in de haven van Antwerpen. Het gaat om schepen van minstens zestig meter lang, maar vaak zijn ze nog veel groter.

“Dit aantal gaat alleen maar toenemen. Het zal leiden tot grote verstoringen en extra kosten in de vervoersketen. Er zijn nu al tekorten en die zullen groter worden”, aldus Koster. Vertraging van een schip kan grote gevolgen hebben omdat het gebruik helemaal wordt volgepland.

De KVNR wil dat schepen van baggeraars zoals Van Oord ook niet meer in quarantaine worden geplaatst. “Hun werkzaamheden zijn essentieel voor de energietransitie”, zegt Koster. Volgens haar zullen ook hier de gevolgen groot zijn bij vertragingen. Of er al sprake is van vertragingen is onduidelijk, maar baggeraar Boskalis liet bijvoorbeeld bij een kwartaalupdate in november weten dat het wereldwijd kampt met coronamaatregelen. Toen wees de baggeraar er vooral op dat reis- en verblijfsrestricties in het Verre Oosten drukten op de marges van projecten.

De branchevereniging verzoekt de Nederlandse overheid ook het belang van het versoepelen van de quarantaineregels ook in internationaal verband uit te dragen. De regels kunnen per land verschillen.