Treinverkeer rond Rotterdam Centraal na brand hervat

Het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal is rond 22.30 uur in alle richtingen hervat. Dat meldt ProRail, nadat eerder op de avond al het treinverkeer was stilgelegd vanwege een brand.

Het treinverkeer richting Den Haag en Utrecht werd als eerste stapsgewijs hervat. En inmiddels rijden de treinen ook weer van en naar het zuiden.

De brand woedde in een tunnel onder het spoor op het centraal station. Daarbij kwam veel rook vrij. De perrons van het station zijn daarop ontruimd.

Wat de brand heeft veroorzaakt, is niet bekend.