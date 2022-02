Kapitein en stuurman stuurloos geraakt schip weer vrij

De kapitein en eerste stuurman van het maandag stuurloos geraakte vrachtschip Julietta D zijn weer op vrije voeten. Het tweetal is nog wel verdachte in de zaak, meldt een woordvoerder van de politie. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, of er strafbare feiten zijn gepleegd en of er iets verwijtbaars is gebeurd.

Dinsdag werd bekend dat de mannen van 42 en 34 jaar waren aangehouden vanwege een onderzoek naar het mogelijk vroegtijdig verlaten van het schip. De twee mannen zijn overigens Oekraïners, en niet, zoals de politie eerder meldde, Russen.

Door het stormachtige weer hield het anker van de Julietta D het niet meer, waarna het schip in een ankervak bij IJmuiden in aanvaring kwam met een ander schip. Na de aanvaring maakte de Julietta D water, achttien bemanningsleden moesten van boord worden gehaald. Een stuurman en de kapitein mogen het schip niet verlaten tenzij dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld als ze in levensgevaar zijn.

Een grote zeesleper van Boskalis legde maandag rond 18.30 uur de eerste sleepverbinding met de Julietta D. Die moest voorkomen dat het schip in de buurt van het Zuid-Hollandse Monster op de kust zou lopen. Dinsdagochtend werden met een helikopter drie extra mensen aan boord gebracht om een tweede verbinding te leggen, waarna de sleepactie kon beginnen. Dinsdagmiddag kwam het schip aan in de haven van Rotterdam.