Jongen (13) aangehouden wegens Coolsingelrellen

Een 13-jarige jongen uit Rotterdam is vrijdagochtend aangehouden vanwege de rellen op de Coolsingel in Rotterdam op 19 november vorig jaar. De jongen wordt ervan verdacht een steen te hebben gegooid naar de politie en brandweer, terwijl die een autobrand blusten. De tiener wordt in verband met zijn leeftijd vrijdag gehoord, maar mag daarna gaan, aldus de politie.

Maandag werd in verband met de rellen ook een arrestatie verricht. Hierbij ging het om een 43-jarige man uit Den Haag. Hij wordt verdacht van het gooien van stenen naar agenten en politievoertuigen. De man is inmiddels voorgeleid en voor in ieder geval nog veertien dagen vastgezet.

In totaal zijn er, met deze twee arrestaties erbij, nu 76 mensen aangehouden vanwege de rellen. De politie meldt verder dat er tot nog toe 92 tips binnenkwamen in de zaak. Twaalf daarvan leidden tot een aanhouding.

De rellen op de Coolsingel braken uit na een manifestatie tegen het coronabeleid van het kabinet. Politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel werden belaagd. Onder meer winkels, politiewagens en scooters werden beschadigd of vernield. Vijf mensen raakten gewond door kogels.