Man vast voor steen door ruit politiebusje bij Feyenoord – Ajax

De man die wordt verdacht van het gooien van een steen door een ruit van een politiebusje, rond de klassieker Feyenoord – Ajax afgelopen december, is aangehouden. De 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel meldde zichzelf woensdag bij het politiebureau nadat er herkenbare beelden van hem waren getoond in het opsporingsprogramma van de regionale zender RTV Rijnmond. Hij is inmiddels voorgeleid aan een rechter-commissaris en zit nog vast, meldt de politie vrijdag.

Op 19 december kwam het tot ongeregeldheden rond het duel. Bij het stadion in Rotterdam verzamelden zich honderden supporters, al moest de wedstrijd vanwege de coronamaatregelen zonder publiek worden gespeeld.

Bij aankomst van de spelersbussen werd veel zwaar knalvuurwerk afgestoken. Dit werd ook naar de aanwezige agenten gegooid, net als stenen die uit de straat werden getrokken. Iemand gooide ook gericht een steen door de ruit van een toevallig passerende politiebus die op weg was naar een spoedmelding. De agent achter het stuur kwijt raakte de controle over de bus kwijt en raakte gewond. Zijn bijrijder kon een ongeluk nog net voorkomen.

Eerder was er een 18-jarige jongen uit Dordrecht ten onrechte aangehouden voor het gooien van de steen. Rondom de wedstrijd werden 78 personen aangehouden, voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk, belediging, openlijke geweldpleging en overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).