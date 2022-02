Politie legt werk neer tijdens coronademonstratie in Rotterdam

De politie legt tijdens een aangekondigde coronademonstratie in Rotterdam komende zondag vier uur lang het werk neer. De politiebonden willen daarmee een signaal afgeven aan het kabinet, dat volgens de bonden niet tegemoet wil komen aan de eisen voor een nieuwe politie-cao.

De Mars voor de Verbinding is een protest tegen de coronamaatregelen van de overheid. “Vier uur lang zal er rondom deze mars geen politie op straat zijn om de openbare orde en veiligheid te bewaken”, zeggen de politiebonden in een verklaring over hun actie.

Politiebonden ACP, NPB, Equipe en ANPV zijn zeer teleurgesteld over de uitkomst van een cao-gesprek dat zij vrijdag hadden met een afvaardiging van de regering. Daarin zijn geen toezeggingen gedaan over speerpunten als het inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen. “Het actietraject van de bonden gaat hierdoor een volgende fase in”, stellen de organisaties in een gezamenlijke verklaring. “Er worden vanaf nu hardere acties voorbereid en uitgevoerd.”

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de politieactie zijn voor de protestmars in de Maasstad. De gemeente Rotterdam laat weten dat de demonstratie nog steeds wordt voorbereid “zoals we dat altijd doen” en dat wordt overlegd met alle betrokken partijen. Eerder zei de gemeente nog dat de demonstratiemars door kon gaan, ook omdat er die dag voldoende politiecapaciteit zou zijn. De lokale autoriteiten gaan uit van zo’n 15.000 deelnemers.

Tegelijk met de mars is ook de eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en Sparta, die wordt bijgewoond door ongeveer 16.000 toeschouwers. Een woordvoerder zegt namens de vier politiebonden dat rond die Rotterdamse derby geen actie wordt gevoerd.