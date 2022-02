Rotterdam niet op de hoogte gesteld van uitloop tenniswedstrijd

De gemeente Rotterdam is niet op de hoogte gesteld van het feit dat er dinsdagavond na 22.00 uur nog publiek aanwezig was in Ahoy tijdens een tenniswedstrijd op het ABN AMRO World Tennis Tournament. Dat zegt een woordvoerder.

De gemeente is volgens hem ook niet geraadpleegd of ge├»nformeerd over het besluit om het publiek tot na 22.00 uur te laten zitten. “Ahoy heeft de afweging gemaakt in overleg met de internationale tennisbond ATP op basis van vergelijkbare ervaringen met wedstrijden in andere landen.”

“De gemeente Rotterdam is niet van plan om handhavend op te treden”, aldus de zegsman. “Gezien de uitzonderlijke omstandigheden van een tenniswedstrijd die veel langer duurde dan verwacht kon worden, is door Ahoy gekozen voor een goede oplossing. Het verplicht naar buiten sturen van het publiek had kunnen leiden tot gedrang, wat risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengt.”

Daarnaast werd volgens de gemeente op andere manieren goed rekening gehouden met de coronaregels, onder meer door afstand te houden en het maximumaantal bezoekers bij de wedstrijd beperkt te houden tot maximaal 1250 per wedstrijd. “Het publiek laten zitten was de veiligste keuze, zodat na de wedstrijd iedereen de zaal zonder gedrang kon verlaten. De horeca in Ahoy is volgens de regels wel op tijd gesloten.”

De toeschouwers verlieten uiteindelijk om 22.20 uur de zaal. Ze werden in de gelegenheid gesteld om het slot te kijken van de partij tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina die eindigde in een 7-5, 6-7, 6-4 overwinning voor Tsitsipas. De wedstrijd was om 19.30 uur begonnen en duurde beduidend langer dan verwacht.