Demonstraties voor Oekraïne in Den Haag

Op meerdere plekken in Den Haag demonstreren mensen om te laten zien dat ze achter Oekraïne staan na de Russische invasie. Bij de ambassade van Rusland aan de Andries Bickerweg staan enkele tientallen mensen. Ze hebben Oekraïense vlaggen bij zich. Ook scanderen ze leuzen naar het ambassadegebouw en schelden ze de Russische president Vladimir Poetin uit.

Een ongeveer even grote groep staat op het Plein in het centrum van Den Haag, bij het tijdelijk gesloten gebouw van de Tweede Kamer en om de hoek bij het Binnenhof. Ook zij hebben Oekraïense vlaggen bij zich en borden met teksten als “Stop War” en “Stop Russia”. Een van de demonstranten laat een opsomming van Russische militaire acties in oude Sovjet-staten zien: “Moldova 1992, Georgia 2008, Ukraine 2014 2022”, gevolgd door de zin “Next: …”.