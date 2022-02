Havenbedrijf Rotterdam: grote zorgen over oorlog Oekraïne

Het Havenbedrijf Rotterdam maakt zich grote zorgen over de Russische invasie in Oekraïne. De grootste haven van Europa waarschuwt dat de ontwikkelingen rond Oekraïne een grote impact kunnen gaan hebben op de handelsstromen en de energiemarkt. “Ik werd met een zeer ongemakkelijk gevoel wakker”, zei topman Allard Castelein van het Havenbedrijf in een toelichting op de jaarcijfers.

De Rotterdamse haven verwerkt jaarlijks ongeveer 62 miljoen ton aan goederen die zijn gerelateerd aan Rusland. Dat komt neer op bijna 15 procent van het totaal en is goed voor een waarde van circa 30 miljard euro. Het gaat hoofdzakelijk om steenkool, ruwe olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng), maar ook om containers die zijn gelinkt aan Rusland. Ook exporteert Rusland via de haven van Rotterdam onder meer staal, koper, nikkel en aluminium naar elders in de wereld. De belangrijkste Russische havens voor Rotterdam zijn Sint-Petersburg en Moermansk.

Castelein zegt dat er grote gevolgen kunnen zijn als het conflict in Oekraïne nog verder escaleert. Moskou zou bijvoorbeeld de gaskraan naar Europa kunnen dichtdraaien als reactie op zware sancties tegen Rusland. Castelein waarschuwt dat bij een acute crisis Rotterdam als grote energiehaven getroffen zal worden en dat mogelijk zelfs fabrieken in het havengebied stilgelegd kunnen worden omdat er een tekort aan gas is. “In een conflictsituatie is energie altijd buitengewoon belangrijk.”

Ook is er volgens Castelein niet voldoende lng elders in de wereld beschikbaar om een stop van Russisch aardgas aan Europa te compenseren. Bovendien is de infrastructuur in de Rotterdamse haven ontoereikend om al die lng te kunnen verwerken. “Acute verstoringen leveren altijd een probleem op. De hele samenleving wordt dan getroffen. Als het echt escaleert gaat het pijn doen. Het is niet iets wat dan aan ons voorbij zal gaan”, zegt Castelein. Wat de exacte gevolgen van het conflict zullen zijn is nog wel lastig te voorspellen, aldus de topman.